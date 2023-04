Así funciona 'Dejen de fregar', la iniciativa para evitar que los bancos llamen a horas no hábiles

La plenaria de Senado de la República aprobó en su último debate el proyecto 'Dejen de fregar', que consiste en que los bancos no puedan realizar llamadas telefónicas en horarios no laborales.

Es decir, solo podrán comunicarse con sus clientes de lunes a viernes desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La propuesta beneficiaría al menos a 15 millones de colombianos que han adquirido productos con las entidades financieras y que muchas veces se angustian por culpa de dichas llamadas.

Juan Carlos Wills, representante a la Cámara por el partido Conservador y ponente del proyecto 'Dejen de fregar', contó en Blu Radio que el objetivo de esta iniciativa es respetar los tiempos de descanso de cada uno de los usuarios. "Protegemos ese derecho a la intimidad que se ha venido vulnerando, no solo por los entes financieros, sino por los comerciales", argumentó el congresista.

Además, Wills aseguró que, en caso de que un usuario no tenga ningún problema en que la entidad financiera llame en horarios no hábiles, se lo podrá hacer saber; sin embargo, esto no quedará estipulado en un contrato.

"Si el consumidor quiere ser contactado, lo puede hacer después de la firma de contrato o por medio escrito. Si la gente quiere recibir información comercial, se abrió la posibilidad de una base donde la gente puede incluirse en esa lista", enfatizó el funcionario.

"Hoy se hace realidad nuestro proyecto ‘Dejen de fregar’ para que las entidades financieras y todas estas instituciones que se encargan de molestar a los colombianos en horarios no hábiles, esas llamadas molestas de los sábados en la noche y del domingo en la mañana, se terminaron gracias a la plenaria que hace ley de la República nuestro proyecto. Solamente podrán ser contactados los consumidores dos veces en la misma semana y así lograremos cerrar esta brecha que hay de un maltrato, un derecho fundamental, una vulneración que es sistemática", comentó Wills.

En los próximos días, el proyecto 'Dejen de fregar' deberá ser votado en conciliación y así pasará a sanción presidencial.

Reforma laboral: ¿desde qué hora sería el recargo nocturno y cuánto habría que trabajar a la semana?

En el panorama político todos los focos están puestos sobre la reforma a la salud, pero en otras mesas se está trabajando el tema de la reforma pensional y la reforma laboral.

Iván Jaramillo, viceministro de empleo y pensiones, explicó en Noticias Caracol puntos importantes para los trabajadores, como el tema de los contratos, las modificaciones de las jornadas y los recargos nocturnos.

Jornadas diurnas y nocturnas en la reforma laboral

Según el viceministro de empleo y pensiones, “el proyecto de ley plantea retornar y recuperar los derechos de la noche para los trabajadores. Quiero ser muy claro en que en este país durante 70 años la noche empezaba a las 6 de la tarde. Desde el año 2002, por una decisión legislativa, se modificó y empezó desde las 10 de la noche; en el año 2017 se modificó y pasó a las 9 de la noche”.

Para el funcionario esta es una “disfuncionalidad que pretende ser corregida en la reforma laboral para regresar a la noche desde las 6 de la tarde, momento en el cual se genera un recargo nocturno que para trabajadores del salario mínimo por hora asciende a $1.400. Estamos hablando de un recargo moderado del 35%, que no incorpora la reforma, sino que ya trae la legislación laboral, pero que reconoce el esfuerzo de los trabajadores cuando laboran en esta jornada después de las 6 de la tarde”.