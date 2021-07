Así funcionan líneas de crédito para micros, pequeños y medianos empresarios

La crisis que atraviesa Colombia por la pandemia del coronavirus Covid-19 y el paro nacional ha generado una drástica reducción en los ingresos de microempresarios y trabajadores independientes. Algunos, incluso, han tenido que cerrar sus negocios. En medio de esta situación, surgen oportunidades para recuperar la economía, una de ellas son las líneas de crédito.

El vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, explica en qué consisten estas líneas de crédito para que micros, pequeños y medianos empresarios puedan retomar sus actividades.

Las líneas de emergencia del Fondo Nacional de Garantías fueron creadas en el 2020 y extendidas hasta diciembre de 2021.

“Permite que los empresarios puedan acercarse a su banco, pedir un crédito y que ese crédito vaya por las líneas de emergencia y tenga el beneficio de la garantía de que se le otorgue el crédito más fácilmente. Si el empresario no paga en uno, dos o tres años, el Gobierno lo hace por él y eso hace que para la banca sea más fácil otorgar el crédito, porque tiene un riesgo menor”, expresó Vera.

El microempresario puede acceder a dos tipos de líneas de crédito.

“Una de capital de trabajo que tiene una garantía de 80%, es decir que en caso de no pago el Gobierno paga por él el 80% del crédito, que pueden ser créditos con plazos de hasta 36 meses, que pueden ir hasta 120 salarios mínimos en el caso de microcrédito; o que pueden ir hasta 762 millones de pesos en el caso de crédito comercial. Y también hay una línea específica de microfinanzas, que ya no es hasta 36 meses sino hasta 60 meses, para que el deudor pueda pagar. Técnicamente, permite sustitución de pasivos, es decir, que la persona puede pedir un crédito para prepagar un crédito que tenía antes, porque ahora tiene una mejor condición, solo con una condición: que no todo sea para pagar el crédito, sino que haya recursos frescos por el 30% del crédito pedido”, sostuvo el vicepresidente técnico de Asobancaria.