Así quedaron las fechas para conocer al nuevo operador de Electricaribe tras aplazamiento de subasta

El inconformismo entre los habitantes de la costa Atlántica no se hizo esperar ante el anuncio. Piden que se agilice para poder tener un servicio de calidad.

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, la decisión se tomó con el objetivo que los proponentes examinen los beneficios tributarios que regirán tras la caída de la ley de financiamiento.

Publicidad

"Esto en particular, es lo referido a la no disminución de los impuestos de renta y no posibilidad de acceder al régimen de megainversiones. También como la posibilidad de descontar el IVA, pagado en los bienes de capital", explicó Nathasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así, la presentación de ofertas, que estaba prevista para diciembre de 2019, fue pospuesta para febrero de 2020.

Las nuevas fechas para la subasta de Electricaribe serán:

Presentación de sobres de oferta: 20 de febrero de 2020.

Subasta por el mercado completo: 26 de febrero.

Subasta por los mercados segmentados: 28 de febrero.

Además, la superintendente advirtió que el cambio de fecha no afectará el trabajo que se viene realizando.

"Simplemente es mover la fecha de conocer cuáles serán los nuevos o el nuevo operador de Electricaribe, porque seguimos en paralelo trabajando para garantizar que ese periodo, entre se sabe quién es el nuevo dueño, o los nuevos dueños, y la entrega de las llaves, se mantenga lo más corto posible", señaló la funcionaria.

Publicidad

Asimismo, la entidad aclaró que las tarifas no serán modificadas este año, ni tendrán incrementos, hasta que Electricaribe tenga nuevo dueño.

Sin embargo, los habitantes de ciudades como Barranquilla y Riohacha no tomaron con beneplácito el nuevo aplazamiento.

Publicidad

De acuerdo con ellos, diariamente los comerciantes y pequeños empresarios se ven afectados por los cortes de luz.

De la misma manera, cientos de familias sufren con el servicio intermitente que presta Electricaribe.