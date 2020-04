Así se sancionará a bancos que no cumplan con alivios para afrontar crisis por coronavirus

Jorge Castaño, superintendente financiero, advirtió que podrán recibir desde multas hasta suspensión de operaciones.

Y es que son muchos los empresarios que se han encontrado con trabas a la hora de pedir un préstamo para enfrentar la emergencia por el COVID-19.

“Aducen que muchos empresarios nos encontramos en central de riesgo, que porque no se cumple con toda la documentación, porque no se tiene capacidad de pago o porque el banco no tiene la suficiente liquidez”, denuncia el empresario Mario Campo.

Ante estas reiteradas quejas, el superfinanciero les advirtió que, si no empiezan a cumplir con los alivios, recibirán sanciones.

“Pasan dos cosas: la primera, se da la orden inmediata de resarcir las condiciones para que estos derechos se estén cumpliendo y la segunda consecuencia es que se abre una investigación”, explicó Castaño.

Además, recalcó que las entidades financieras no pueden subir las tasas de interés.

Por todo esto es necesario que si usted se acercó a un banco y le pusieron trabas lo intente de nuevo y, de persistir la negativa, se queje ante la Superintendencia Financiera.