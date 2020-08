Así son los beneficios otorgados para el pago de facturas de gas y energía

El Ministerio de Minas y Energía anunció varias medidas en el pago de facturas de gas y energía para aliviar el bolsillo de los colombianos durante la pandemia.

Una de ellas es que no se le subirá al kilovatio energía en lo que resta de 2020.

Se trata de uno de los alivios que está otorgando el Gobierno Nacional para poder garantizar la prestación de servicios esenciales como la energía y el gas en los hogares colombianos.

Adicional a esto, se otorgaron más periodos de gracia para poder pagar dichas facturas.

Aunque el precio el kilovatio varía dependiendo de la región, según lo anunció el Ministerio de Minas y Energía, desde este lunes y hasta que finalice el año no podrá aumentarse el valor en las facturas de energía eléctrica.

Sin embargo hay que tener en cuenta la siguiente recomendación: “esto no significa que no se puedan presentar aumentos en las facturas de energía eléctrica asociados al consumo o a otros cobros, que no estén relacionados con este servicio, por eso quiero hacer un llamado a seguir haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica durante la emergencia decretada por el COVID-19”, dijo Diego Mesa Puyo, el ministro de Minas y Energía.

Asimismo se anunciaron medidas frente a los plazos para pagar las facturas de energía y de gas.

“También hemos otorgado dos meses adicionales de gracia para que los usuarios residenciales de los estratos 1, 2, 3, y 4 comiencen a hacer el primer pago de cada factura de energía eléctrica o de gas natural que hayan diferido durante la emergencia”, añadió el ministro.

Es decir que, en total, los hogares colombianos contarán con un período de gracia de cuatro meses para el pago de facturas de gas y energía. Por ejemplo, si usted se acogió al alivio, la primera cuota la factura del mes de julio la empezaría pagar hasta el mes de noviembre.

Así le ocurrió a Sol Tovar quien tuvo que cerrar su negocio por cuenta la pandemia y le difirieron la cuota el recibo de gas.

“Yo sí me vi beneficiada con esto, mi recibo del mes de mayo me llegó diferido a 36 meses, me estoy refiriendo al recibo de gas natural, me llegó cero intereses y aparte de todo me llegó con un alivio a la alcaldía”, manifestó esta tendera de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Los usuarios de los estratos 1 y 2 pueden diferir el pago el consumo básico hasta por 36 meses, mientras que los estratos 3 y 4 lo pueden hacer hasta por 24 meses con una tasa preferencial.

Según el Ministerio, en este momento son unas 12 millones de familias es decir un 85 por ciento de usuarios que están recibiendo subsidios de energía eléctrica en el país, sin embargo hacen un llamado muy importante y es si usted puede pagar la factura, lo haga, y de esa manera poder ayudarle a aquellas familias que han resultado más golpeadas con la crisis del COVID-19.

