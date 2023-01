Así vivieron los fanáticos la XXIII feria de videojuegos E3

Es la segunda vez que les permiten a los gamers de más de 100 países entrar al evento en Los Ángeles. Esta industria mueve al año 116 mil millones de dólares.

Nintendo presentó novedades como ‘Super Smash Bros. Ultimate’, ‘Fortnite’ y ‘Pokémon’ para Switch.

Otras firmas como Electronic Arts lanzaron ‘Anthem’ y ‘Battlefield V’; Sony, ‘The Last of Us Part II’ para PlayStation 4, y Microsoft, ‘Halo’, ‘Gears of War’ y ‘Forza’.

Frente a todas estas novedades los gamers soportaron filas de hasta tres horas para probar los videojuegos que ya tienen fecha o que probablemente no se comercialicen.