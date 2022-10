Asofondos hace propuestas para que reforma pensional no toque ahorros de trabajadores

Asofondos planteó algunas propuestas para la reforma pensional tras recordar la idea del presidente Gustavo Petro, quien dijo “que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones”.

El presidente del gremio, Santiago Montenegro, reconoce que los adultos mayores necesitan más cobertura, pero recalcó que “en este momento tenemos 18 millones de trabajadores que son dueños de 350 billones de pesos, de esos un 70% son producto de buenas rentabilidades. Esa plata es de ellos”.

Publicidad

Por eso sugiere “ampliar Colombia Mayor, que debemos financiar con recursos del presupuesto nacional, no con los ahorros de los trabajadores. ¿Cómo lo financiamos? Tenemos que ver cuánto va a costar eso, hay que eliminar los subsidios altos a las pensiones altas del régimen público, esa puede ser una fuente; eliminar el subsidio a la gasolina, eso puede dar otros recursos; una parte puede venir de Ecopetrol o de otras empresas públicas, entonces creamos un fondo soberano”.

Los presidentes de los fondos privados apoyan esa idea y el incentivo del ahorro individual.

Para Miguel Largacha, presidente de Porvenir, “no puede ser que en Colombia, uno de cada cuatro colombianos en edad de pensión no tengan pensión, no puede ser que haya casi 5 millones de colombianos que no reciban un subsidio del Estado para atender su vida diaria”.

Juan David Correa, presidente de Protección, espera que la reforma pensional “proteja principalmente al ahorro, que amplíe cobertura, que sea flexible, universal, eso es lo que estamos buscando”.

Publicidad

Antes del pronunciamiento de los fondos privados, Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, dijo que el problema es “que uno tiene pocos afiliados, pero muchos pensionados, y el otro tiene todo a la inversa, muchos afiliados y muy poquitos pensionados, entonces lo que vamos a hacer es equilibrarlo, desde luego que respetando los ahorros de los colombianos, eso no lo vamos a tocar, ni les vamos a tocar su plata, la plata lo que vamos a hacer es ponerla entre todos para que haya un sistema de pensión solidario y compensado”.

Este lunes 24 de octubre comienza la discusión sobre la reforma pensional y el salario mínimo.