Aumentó la pobreza en Colombia durante 2019: había 17,5 millones de personas en esa condición

En 2019 en Colombia, según una nueva metodología de medición adoptada por el DANE, la cifra de personas en condición de pobreza aumentó hasta 17 millones 500 mil, es decir, el 35,7 por ciento del total de la población.

La herramienta de cálculo usada por el DANE define que una persona se considera pobre en Colombia si sus ingresos mensuales son de 327.674 pesos o menos. O si es un hogar de cuatro personas el ingreso no supera el 1.310.696 pesos.

Los hogares en donde los jóvenes o las mujeres son las cabezas de familia son los más pobres, arrojó el estudio.

“El 43 por ciento de las personas que habitan hogares en los que el jefe de hogar es una persona de hasta 25 años se encuentran en situación de pobreza monetaria”, indicó Juan Daniel Oviedo, director del DANE.

Pobreza extrema también creció

Así mismo, se considera a una persona en condición de pobreza extrema si gana menos de 137 mil 350 pesos mensuales.

Publicidad

A diciembre de 2019, se registraron 4 millones 600 mil personas en esa condición.

Estas cifras están reflejadas en personas que duran años buscando un trabajo.

Esta condición, además, lleva a que muchos habitantes en el país tengan sus necesidades básicas insatisfechas.

“A veces comemos los tres platos, a veces no. No desayunamos. Café no más, porque no alcanza”, dijo Nelly Medina, afectada por el desempleo.

Lo paradójico es que durante mucho tiempo economistas y gobierno aseguraron que las cifras de crecimiento económico del 2019 eran muy positivas.

“Ese deterioro en la tasa de desempleo, por supuesto, generó un deterioro en el ingreso de los hogares y por eso un aumento en la incidencia de la pobreza monetaria y pobreza extrema para el 2019”, señaló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Publicidad

La mayor cantidad de personas que cayeron en condición de pobreza viven en Cúcuta, Santa Marta, Sincelejo, Montería y Riohacha.

Y la ciudad con más personas pobres es Bogotá, con más de 2 millones 200 mil.