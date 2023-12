Aún no hay acuerdo frente al ajuste del salario mínimo para 2024: "El ambiente se ha enrarecido"

Con un ambiente enrarecido concluyó una nueva reunión de centrales obreras, empresarios y Gobierno, en la que se buscaba concertar el salario mínimo para el 2024. ¿Cuáles son los inconvenientes que están afectando esta negociación?



Este martes, 12 de diciembre de 2023, se reunieron centrales obreras y empresarios para discutir las propuestas del salario mínimo del año entrante. Como lo anticipó Noticias Caracol, las centrales obreras están pidiendo un alza del 18% integral , además de otros beneficios para los trabajadores colombianos.

Sin embargo, esta cifra no cayó muy bien entre los empresarios y fue el mismo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien dijo que esta cifra "parece sacada de la manga".

Ante lo dicho por el también ingeniero industrial, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, dijo que “esos son términos que él puede utilizar sin lugar a dudas. Nosotros aquí explicamos que corresponde a unas circunstancias económicas, deudas y rezagos que en los gobiernos anteriores tuvimos, y de los cuales fue partícipe el doctor Cabal. Obviamente que le parece que está bien porque goza de sus privilegios, pero nosotros pensamos que tiene unos criterios económicos y unos rezagos que hay que empezar a desatrasar”.

Además de esta molestia también hay otra inconformidad que es la reforma laboral, pues empresarios dicen que no debería estarse discutiendo al mismo tiempo que el salario mínimo. Debido a esto, en la reunión de este martes, los empresarios no presentaron ninguna propuesta e indicaron que la entregarán hasta que las centrales obreras reevalúen.



“Hoy las centrales obreras han lanzado una cifra que incomoda a los gremios porque no solamente fue la constancia de Fenalco, sino una comunicación de todos los demás gremios donde planteamos nuestra posición. En ese sentido, esta situación que estoy denunciando, más el hecho de que las centrales obreras hubieran lanzado una cifra sacada de la manga del 18%, alejan las posibilidades de concertación en la mesa. No obstante, no nos negamos a seguir avanzando y conversando, pero ya, con estos dos hechos, el ambiente, como dije, se ha enrarecido y las posibilidades de concertación se alejan”, acotó Jaime Alberto Cabal.

El próximo miércoles y jueves, 13 y 14 de diciembre, van a continuar las mesas de concertación con las propuestas de cada uno de los gremios, centrales obreras y empresarios para finalmente el viernes, 15 de diciembre, tomar una decisión.

Cabe destacar que en caso de que no haya una concertación sobre el aumento del salario mínimo para 2024, este se definiría por decreto.