“Avianca está quebrada”: Roberto Kriete, presidente de la junta directiva, en video filtrado

“No se le está pagando a acreedores”, aseguró en una reunión con directivos. La aerolínea negó estar en bancarrota y dijo que fue una declaración coloquial.

El encuentro que lideró Roberto Kriete tuvo lugar en San Salvador, el lunes.



“Avianca está quebrada. No se le está pagando a sus acreedores, a las compañías de arrendamiento de los aviones, no se les está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo, para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable”, se escucha decir al presidente de junta directiva de la compañía.

Ante el revuelo que causaron estas declaraciones, Avianca emitió un comunicado y recalcó que no está quebrada.