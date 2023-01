Avianca ha desvinculado a 74 pilotos por la huelga de 2017

La aerolínea prosigue con audiencias disciplinarias contra los sindicalizados. Veinte aviadores han sido suspendidos temporalmente y uno renunció.

Desde que comenzaron los procesos, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) ha denunciado irregularidades en los procesos y solicitado acompañamiento por parte de los organismos de control con el fin de que se vigile la legalidad de estos procesos y decisiones de la aerolínea.

La Defensoría del Pueblo atendió la solicitud y comenzó a actuar como veedor.

“No quiero generar controversia ni a favor ni en contra. Nosotros estamos, no hemos dejado de estar y vamos a seguir atendiendo todas las solicitudes de cualquiera de las partes y en el momento que veamos vulneración de derechos actuaremos dentro de nuestra competencia”, dijo el defensor Carlos Negret.

Hasta el momento, las decisiones tomadas por la aerolínea son de primera instancia y los aviadores sancionados podrán apelar.

Avianca insiste en que no se están llevando a cabo actos de represalia y que los procesos están en correspondencia con la declaratoria de ilegalidad de la huelga, dictaminada por la Corte Suprema de Justicia.

