Bajan aranceles de 165 productos, incluidos harina, cebada, aceites y maíz: ¿aliviará precios?

El Gobierno Nacional expidió el decreto que permite desde este viernes, 4 de marzo, y de manera temporal, la importación de 165 productos sin aranceles. Granos de avena, pan tostado, papel higiénico, hilos y otros tejidos hacen parte de la extensa lista de productos que el país podrá importar con un arancel del 0%, es decir, sin pagar impuesto de entrada a Colombia.

“Se trata, entre otros productos, de harinas, cereales, semillas para productos agrícolas, aceites esenciales, diferentes tipos de papel, extracto de malta, hidrolizados de proteínas, autorizados de levadura, mejoradores de planificación, complementos alimenticios, y algunas herramientas”, explica María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Publicidad

Estos productos tenían arancel del 5%, 10% y 15%. La exoneración regirá durante seis meses.

Aunque los expertos resaltan que la medida es buena y que tendrá efectos positivos frente a la alta inflación en los productos de la canasta familiar, también tienen sus reparos.

Publicidad

“Esta baja en aranceles es tardía y creo que los efectos sobre la inflación van a ser bastante limitados porque hay otras cosas que están impactando en mayor medida la inflación actual. En primer lugar, la cadena de suministros global todavía no se ha recuperado y también tenemos otros factores como la crisis entre Rusia y Ucrania”, señala Guillermo Sinisterra, economista de la Universidad Javeriana.

Por su parte, la Cámara Colombiana de Confección considera que la medida es insuficiente.

Publicidad

“Esto no va a tener un efecto positivo ni tanto para el consumidor final ni tampoco para el productor. El consumidor final no va a percibir que las prendas de vestir van a disminuir. ¿Por qué?, porque las subpartidas arancelarias a las cuales se bajaron los aranceles de los hilos son prácticamente subpartidas que no se consumen en el país. Por ejemplo, se bajó el arancel a los hilos de seda, cosa que en Colombia no se consume”, indica Camilo Rodríguez, presidente de dicha organización.

Otros productos que están incluidos en esta lista son la cerveza sin alcohol, el pan tostado y las servilletas.

Publicidad

Adicionalmente, se espera que en los próximos días el gobierno expida otro decreto que permitirá importar insumos agrícolas y otros productos, también con 0% de arancel.