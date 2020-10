"Bajemos la bandera del hambre”: vea cómo apoyar este llamado a la solidaridad en Colombia

El incremento del desempleo, uno de los efectos de la pandemia del coronavirus, ha aumentado la pobreza y el hambre en Colombia. Según el DANE , el 32 % de los hogares están comiendo solo una o dos veces al día. Por eso, el Banco de Alimentos ha duplicado sus esfuerzos para beneficiar a más familias, pero necesita del apoyo y la solidaridad de los colombianos.

Antes de la cuarentena, el 88,9 % de las familias podían consumir tres comidas al día. Ahora, el 29,2 % comen dos veces al día y el 2,6% solo una vez.

#ElHambreSíTieneVacuna

Frente a esta realidad, la red de Bancos de Alimentos de Colombia ha redoblado esfuerzos en la recuperación de los excedentes alimentarios de comercios, empresas, industrias e incluso hogares, para distribuirlos a las comunidades que no disponen de acceso a una comida diaria, nutritiva y saludable. Sin embargo, no ha sido suficiente.

"Hay una preocupación: ha aumentado el número de gente con hambre, pero el desperdicio no logra mermarse. Este país es capaz de seguir produciendo lo que era capaz de producir, pero no es capaz de vender todo porque hay gente que no puede comprar", dice el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos.

Por esto, ‘El hambre sí tiene vacuna’ es la nueva campaña con la que invita a que los colombianos demuestren su solidaridad para luchar contra este problema.

A través de la página www.bancodealimentos.org.co , las personas pueden hacer todas las donaciones. Los productos son recibidos, clasificados y distribuidos en todo el país.