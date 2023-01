Bajo consumo de alimentos en Colombia preocupa a los agricultores

El tema fue motivo de discusión durante la feria Agroexpo que se realiza en Bogotá. Diferentes gremios plantearon sus preocupaciones.

En la feria más grande de agricultura, los gremios aseguran que los colombianos no están consumiendo los productos que con tanto esfuerzo cultivan los productores del campo.

“El de banano se queja de que no comemos banano, el del cacao que muy poquito cacao, el de café que muy poquito café, el de arroz que muy poquito arroz. Los colombianos definitivamente no comemos nada, a esa conclusión llegué yo”, explica Roberto Vélez, presidente de Fedecafé.

Además advierten que el contrabando pone en tela de juicio la realidad actual del agro en Colombia.

“Las cifras de contrabando las hemos dejado de lado, no las estamos monitoreando suficientemente y yo creo que los colombianos no es que consumamos menos, es que el consumo registrado el consumo legal desde luego es menos de lo que se está dando”, dice Juan Meza, presidente de Fedepalma.

Por eso el presidente del gremio de los ganaderos, José Félix Lafaurie, hace un llamado para que se consuma todo lo que se produce sin importar más alimentos.

“Eso de traer Bienestarina del exterior a mí me parece un adefesio, si acá no somos capaces de producir comida para la gente pobre con lo que nosotros producimos, apague y vámonos”, indicó.

Y a todos estos inconvenientes se suma la situación actual de la vía al Llano.