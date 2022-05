Bajó el desempleo en abril, pero mujeres siguen siendo las más afectadas por falta de trabajo

Para el director del DANE , Juan Daniel Oviedo, la tasa de desempleo del 11,2 por ciento con la que cerró abril de 2022 es bastante positiva, ya que representa una reducción de 4,3 puntos porcentuales si se compara con el 15,5% de desempleo reportado en el mismo mes de 2021. Aunque significa que en un año se crearon 2,2 millones de empleos, al cierre de abril había 2.761.000 personas sin trabajo.

Esto opinan algunas personas en la calle sobre desempleo

“Estoy en la casa cuidando la bebé, no me ha salido trabajo y cuando a uno le sale pues le sale pagándole muy poquito, entonces no me alcanza. El que trabaja es mi esposo”: Martha Niño, ama de casa.

Publicidad

“Tú acá si no tienes un cartón o algo para trabajar y aparte sales de estudiar para conseguir un trabajo y, si no tienes la experiencia, pues tampoco te sirve”: Daniela Guzmán, joven habitante de Bogotá.

El informe del DANE muestra que persiste otro drama: el desempleo sigue afectando mucho más a las mujeres en Colombia.

“Por cada dos hombres que salieron del desempleo, solamente una mujer tuvo la posibilidad de salir. Es decir que estamos viendo en la salida del desempleo todavía hay una favorabilidad muy marcada en pro de los hombres y no necesariamente en las mujeres”, afirma el director del DANE.

La brecha sigue muy marcada. Mientras en Colombia el 8,9% de hombres se encuentran desempleados, el 14,2% de las mujeres no tienen trabajo.

Publicidad

Solo en Bogotá, durante abril salieron del desempleo 333 mil personas y en todo el país, 860 mil. Aunque queda mucho por recuperar en materia de empleos, la desocupación poco a poco esta acercándose a los niveles que había antes de la pandemia, cuando estaba en el 10,6 por ciento.