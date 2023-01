Banano podrá ser consumido a pesar de presencia de hongo en cultivos de La Guajira

El patógeno presente en 175 hectáreas de plantaciones afecta solamente el suelo y no el fruto, por lo que las exportaciones no se detendrán.

De acuerdo con el ICA, el hongo bloquea el transporte de agua a la planta, por lo que sus tallos colapsan y las hojas comienzan a mostrar un amarillamiento, afectando la fotosíntesis y provocando la muerte de la planta.

Sin embargo, los racimos no resultan afectados ni contaminados y se pueden seguir cosechando y exportando.

De hecho, países donde se ha confirmado la presencia del patógeno, como Filipinas, continúan siendo grandes exportadores de banano.

El hongo no tenía registro de presencia en el país, por lo que las autoridades iniciaron investigaciones para determinar cómo llegó al cultivo.

“El sistema de epidemiología del ICA está trabajando sobre algunas hipótesis, una de ellas es maquinaria probablemente contaminada con suelo, el suelo porta el patógeno, y lo mismo, eventualmente, calzado o trabajadores, o personas que entraron a las plantaciones habiendo venido de Asia, probablemente, que es donde nosotros tenemos registro de la presencia de este patógeno”, indicó Jaime Cárdenas, experto del área vegetal del ICA.

Para evitar la reproducción del hongo, el ICA ha ubicado cerca de 10 puestos de control en los departamentos de Cesar y Magdalena.

Asimismo, han activado una ruta de bioseguridad en conjunto con las asociaciones campesinas y productoras de banano en dichos departamentos.

En La Guajira se han detectado seis casos puntuales, que corresponden a 175 hectáreas de las cuales 169 han sido erradicadas por el ICA. Hasta el momento no se ha comprobado la presencia del patógeno en ninguna otra zona del país.

Aunque es posible que en dichos terrenos no se pueda volver a sembrar banano, expertos internacionales estudian alternativas de cultivos resistentes al hongo para generar nuevas oportunidades agrícolas en la zona.

