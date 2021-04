Bancos, cuestionados por lo que hicieron en la pandemia: "no hubo ningún alivio, es vergonzoso"

David Barguil, senador del partido Conservador, aseguró que los bancos no han brindado realmente alivios a los usuarios en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 .

“No hubo ningún alivio, lo que hubo fue un congelamiento por un periodo de dos, tres meses, de la cuota, es decir, no la cobraron, pero lo que hicieron fue aplazar el pago de esa cuota, cobrando los intereses de ese periodo, sin bajar un solo peso de intereses, no bajaron ni siquiera la tasa, eso es vergonzoso”, dijo.

Anotó que “la gente terminó, luego de que se venció ese plazo, pagando mucho más, porque se les acumuló esa cuota”.

Entretanto, Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de asuntos corporativos de Asobancaria, se mostró en desacuerdo frente a la posición del senador Barguil y sostuvo que sí hubo ayudas a los usuarios que lo necesitaban.

“El alivio no se trata de condonar las deudas o generar simplemente congelamiento de créditos para que no se paguen intereses durante esos meses”, indicó.

Explicó que “los alivios consisten básicamente en generar un flujo de caja, una mejor liquidez, para que tanto personas como empresas puedan sortear la difícil situación que estaban viviendo”.

Vea el debate completo en el video que encabeza este artículo.