Black Friday y Cyber Monday: preguntas clave que debe hacerse antes de comprar

¿Qué necesita realmente?

Antes de dejarse llevar por la emoción de las compras de diciembre, tómese un momento para reflexionar. Pregúntese si realmente necesita el producto que está considerando comprar. Distinguir entre necesidades y deseos le ayudará a priorizar y evitar compras impulsivas.

No se deje llevar por los impulsos o las ofertas tentadoras. Si no necesita algo, es mejor que no lo compre.