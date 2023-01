Bono de 500 mil pesos: ¿cómo saber si soy beneficiario del plan de Choque contra el Hambre?

El programa de Choque contra el Hambre fue diseñado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para las familias en situación de pobreza extrema. Se trata de un bono de 500 mil pesos que empezó a entregarse desde el 7 de diciembre de 2022.



Sobre este bono de 500 mil pesos, Prosperidad Social informó que "los hogares pertenecientes a Ingreso Solidario, que no están en el grupo A del Sisbén IV y, por tanto, no están en pobreza extrema, recibirán el pago diferenciado –según el número de integrantes del hogar y al grupo del Sisbén al que pertenecen– de los ciclos 32 y 33 (noviembre y diciembre de 2022). Las familias y participantes de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, que no tengan niños y niñas menores de 5 años y que hayan cumplido sus compromisos en educación, recibirán los pagos correspondientes de acuerdo con los rangos establecidos".

Así podrá consultar si es beneficiario del bono de 500 mil pesos

Ingrese a la página web oficial de Prosperidad Social y haga clic en la opción 'Consulte la información sobre Ingreso Solidario'.

y haga clic en la opción En la parte superior de la pantalla, seleccione el botón 'Consulta de beneficiarios'.

Ingrese el tipo y número de documento, nombres y fecha de expedición de su cédula.

Haga clic en el botón 'Consultar'.

"Estamos rediseñando los programas para fortalecerlos. Le estamos apuntando a una renta ciudadana, que sea un ingreso digno para los hogares de mayor necesidad, acompañado de una amplia oferta estatal que les permita superar la situación de vulnerabilidad", sostuvo la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.

“Estamos rediseñando los programas para fortalecerlos. Le estamos apuntando a una renta ciudadana, que sea un ingreso digno para los hogares de mayor necesidad acompañado de una amplia oferta estatal que les permita superar la situación de vulnerabilidad.” Dir @cielo_rusinque — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) January 3, 2023

Publicidad

Si usted es un usuario bancarizado, el bono de 500 mil pesos llega directamente a su cuenta. De lo contrario, deberá acercarse a cualquier punto de SuperGIROS o aliados de Su Red, como Paga Todo y Gana Gana.