Cae la venta de banano por desinformación del hongo Fusarium R4T que afectó cultivos

Aunque el patógeno ataca solamente el suelo y la planta, mas no el fruto , los ciudadanos han optado por no consumirlo.

La disminución en las ventas de banano y plátano en La Guajira tiene preocupados a los distribuidores del producto, quienes dicen que están a punto de irse a la quiebra.

“La gente está equivocada, el guineo se puede comer normalmente, lo que está pasando es que hay malos comentarios de que el guineo está malo, pero la verdad es que está bueno (…) Un 100% de la gente no quiere comprar”, aseguró Manuel Julio, comerciante de banano al por mayor.

Aunque los vendedores han hecho pedagogía sobre cómo ataca el hongo, las ventas continúan en picada.

“Piensan que se van a contaminar y cuando vienen con la inquietud, uno más bien les hace referencia a que ese hongo ataca a la mata y no a la fruta”, dijo Ángel Silva, vendedor afectado.

Ante la crisis, los comerciantes optaron por bajarle el precio al producto.

Jhon Fuentes Medina, gobernador (e) de La Guajira, envió un mensaje de tranquilidad y aseguró que, de acuerdo con el ICA, el banano puede consumirse sin problema.

“Han malinterpretado el sentido de lo que hace el ICA para poder controlar el hongo. No hace daño a la salud del ser humano, por lo tanto puede ser consumido”, sustentó el alto funcionario.

