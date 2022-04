Calidad de vida en Colombia: muchos la quieren pero pocos la disfrutan, según estudio del DANE

El término calidad de vida suena llamativo, pues es un conjunto de factores que dan bienestar y tranquilidad; en Colombia parece lejano vivirlo, tras un estudio del DANE que midió el pulso a esta percepción.

En el 2019, el 37,9% de las personas se consideraban pobres; en el 2021, la cifra subió a 46,7%. La pandemia impactó en un 42% el bolsillo de los hogares, por lo que el 34% se ve obligado a mercar menos.

“Ahora, una mayor inflación hace mucho más costosos los alimentos; por consiguiente, los ajustes presupuestales de los hogares deben ir orientados a la disminución del gasto en alimentos”, declaró el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.

Además, quienes tienen casa propia son menos, antes de la pandemia era el 41 %, ahora, en el último año, es el 34%. "Si quisiera tenerla, pero pues es muy difícil porque lo que uno gana es un mínimo y no alcanza ni para una cosa ni la otra. Si uno come no compra casa”, expresó Nidia Esperanza González, habitante de Bogotá.

Según Juan Daniel Oviedo, las viviendas en arriendo también han aumentado y los territorios donde hay más personas viviendo de este modo son Risaralda, Bogotá, San Andrés y Valle del Cauca, con un 46% de hogares recibiendo arriendo.

Si se habla de tiempo en trancones, parece una eternidad. Por ejemplo, en Bogotá, las personas se demoran aproximadamente 47 minutos en llegar a sus trabajos. Antes, el 5,8% tardaba entre 1 y 2 horas; ahora, la cifra se multiplicó por 3, llegando a un 18% los que pasan horas estancados en el tráfico capitalino.

Muchos prefieren caminar, pues el 35,1% de las personas en el país caminaban hasta sus lugares de trabajo. Finalmente, la mayoría de los colombianos sueñan con una mejor calidad de vida y pocos viven para disfrutarla.