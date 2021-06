Al proyecto que propone varios cambios en el SOAT solo le falta un debate para ser aprobado; sin embargo, aún hay mucha controversia sobre si va a incluir a los motociclistas o la multa que proponen para quienes no renueven este seguro obligatorio.

Sobre la multa, el representante a la Cámara Alejandro Vega, ponente de la iniciativa, manifestó que esta modificación al proyecto fue incluida en el Senado.

En contexto: Revolcón en el SOAT: cuestionan que no se incluya a motociclistas

“En la Cámara de Representantes aprobamos y debatimos un proyecto que trae beneficios y reducciones en la tarifa del SOAT cuando la gente no utilice esa póliza y no se estrellen. Al momento de retomar el seguro o de renovarlo, va a tener un descuento del 15, 20, 25, 30 o 35 por ciento, así lo aprobamos en la Cámara de Representantes, pero este proyecto llega al Senado de la República, la Comisión Sexta, y sufre varias modificaciones, entre ellas esta, situación que no compartimos, dejamos nuestra constancia en la y estuvimos trabajando para eliminarla”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol.

Vega aseguró que luego de varias mesas técnicas con la ponente y senadora Ana María Castañeda, ella se comprometió a modificar este artículo controversial de los cambios en el SOAT.

“Afortunadamente tenemos el borrador donde se elimina esta multa automática, tenemos el borrador donde se mejoran los beneficios y el descuento, esperemos que así sea radicado y el Senado de esa manera lo apruebe”, anotó.

El congresista también manifestó que sí serían incluidos los motociclistas, como se había contemplado inicialmente.

“Hoy, como está la ponencia que se radicaría en el Senado de la República, contempla incluir motociclistas como se había aprobado en Cámara, aumentar los beneficios y eliminar la multa automática”, aseguró.

Según Vega, este proyecto nació de las quejas que tienen precisamente los motociclistas, “son los que más pagan en el SOAT y son los estratos 1, 2, y 3 los que tienen motocicletas, a ellos queremos llegar con este alivio”.

En ese sentido, afirmó que preferiría que el proyecto se hunda de llegar a ser aprobado con las modificaciones que no representarían alivio a la ciudadanía.

“Como autor de la iniciativa, que es generar beneficios a los colombianos, prefiero que se hunda la propuesta y el proyecto por el que tanto he luchado si va con estas modificaciones que se aprobaron en la Comisión Sexta”, subrayó sobre los cambios en el SOAT.