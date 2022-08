Cambios en reforma tributaria: revisarán retiro de subsidio a combustibles en zonas de frontera

El proyecto de reforma tributaria tiene nuevos ajustes. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pedirá que eliminen el artículo que buscaba retirar el subsidio a los combustibles en zonas de frontera.

"Tiene mucha oposición, creo que tiene alguna lógica porque la información que tenemos es que hay mucho contrabando, mucho abuso con los combustibles subsidiados, pero, por otra parte, tendremos más bien que fortalecer los controles", José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

El controvertido impuesto a la exportación de oro, que consistía en una tarifa del 10%, también será eliminado del documento.

"Vamos a eliminar porque hay dos quejas, digamos, sobre ese impuesto. El primero es que va a ser incontrolable. Es muy fácil contrabandear el oro, de hecho, mucho oro que exporta Colombia es contrabandeado. El otro es que hay muchas empresas grandes de oro trabajando con pequeños productores de oro y a nosotros sí nos interesa promover a los pequeños productores de oro", enfatizó el jefe de la cartera de Hacienda.

Para analistas consultados, esta es una decisión acertada, sin embargo, aseguran que el gobierno tiene retos más grandes ante la minería ilegal.

"Ojalá también venga acompañado de un fortalecimiento institucional en la lucha contra la extracción ilícita de minerales, especialmente de oro, actividad que no paga regalías, que no paga impuestos, depredadora con el medio ambiente, contaminante y que, por supuesto, no le aporta nada a las regiones", señala Milton Montoya, abogado experto en derecho minero.

Ocampo aseguró que, para conseguir más recursos para la Nación, fuera de la tributaria, el gobierno planea vender varias electrificadoras estatales a empresas públicas del sector como EPM y la Empresa de Energía de Bogotá.