Barranquilla será la primera ciudad donde dejará de funcionar Uber

No prestará más servicio desde el 16 de enero. Gobierno dice que proyecto que presentará para regular el transporte no se hizo por una empresa en particular.

Barranquilleros consultados se mostraron en desacuerdo con que Uber deje de funcionar en la ciudad, donde está desde 2014 y cuenta con más de 5 mil socios y 25 mil usuarios.

Víctor Muñoz, consejero presidencial para asuntos económicos y de transformación digital, dijo que el proyecto para regular plataformas como esta, que se presentará en marzo ante el Congreso, tiene dos frentes: uno laboral y otro de transporte.

Agregó que en las 700 mesas en las que la ministra de Transporte se ha sentado ha sido para tratar temas de taxis y transporte “con las empresas legalmente constituidas”.

Sin embargo, agregó, “yo me he sentado no solo con Uber, sino con las otras plataformas que hay para hablar de industria colaborativa (…) Las reuniones sí se han dado y yo las he tenido”, al referirse al comunicado de la plataforma en el que decía que no la habían invitado a participar de estas conversaciones.

Sobre la reglamentación de las plataformas de transporte, el consejero presidencial enfatizó en que Colombia no se puede “quedar atrás de la innovación y transformación que están viviendo los mercados (…) manteniendo el principio de legalidad”.

Y recalcó que actualmente “hay plataformas que están prestando el servicio bajo las condiciones requeridas”.