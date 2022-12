Cayó la reina del contrabando: lavaba dinero y tenía fregados a comerciantes colombianos

Durante un año las autoridades de Estados Unidos le siguieron el rastro a alias ‘Ányela’, cuyos negocios podían superar los 50 millones de dólares.

Tras el perfil bajo de la mujer se escondía una red que, según las autoridades, utilizaron como fachada el contrabando para hacer lavado de activos. Entre 2011 y 2016 ‘blanquearon’ dinero que generó defraudación al fisco por más de 170.000 millones de pesos.

El ICE, rama investigativa del Departamento de Seguridad de EE. UU., le siguió la pista a esta mujer que era la encargada de hacer los movimientos financieros entre ese país y Panamá. Interpol había emitido una circular azul en su contra.

Aseguran los agentes que luego de la captura de dos de sus socios, entre ellos Jaime Tello, ex directivo del equipo Independiente Santa Fe, la mujer abandonó una lujosa casa de estrato alto de Bogotá, y se fue a vivir al sur de la ciudad.

Uno de los diálogos telefónicos interceptados dan cuenta de cómo se ponía de acuerdo con uno de sus socios para que no fueran descubiertos luego de una visita de la DIAN por irregularidades en mercancía traída desde China.

A pesar de haber negado que ese cargamento ilegal era de su organización, las autoridades ya tenían suficientes pruebas de los movimientos que impactaban en las ventas de los comerciantes colombianos de zapatos y textiles.

Denuncias y otras pruebas sirvieron para poner en cintura a alias ‘Ányela’, capturada en una zona comercial del centro de Bogotá.

Además, las autoridades norteamericanas no descartan que las ganancias con el contrabando fueran invertidas en el cartel de Sinaloa.

Contrabando en Colombia

Anualmente esta modalidad mueve cerca de $18 billones, según la DIAN, el 10% de lo que legalmente llega al país.

Además, en el año se pierden alrededor de 148.000 empleos por culpa de las mafias que lideran estos negocios.

