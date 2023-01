Centrales de riesgo, la verdad detrás del ‘coco’ que atormenta a muchos

Estas compañías privadas son las encargadas de registrar el comportamiento crediticio, financiero y comercial de los colombianos.

Para muchos, son un tabú y ser reportado ante una de estas es una de las pesadillas más comunes. Sin embargo, ¿cómo funcionan realmente?

Centrales de información -más conocidas como centrales de riesgo- son compañías privadas, reguladas y vigiladas por las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio, encargadas de registrar el comportamiento crediticio de los colombianos.

En el país, son múltiples las entidades que cumplen la función, entre ellas: Datacredito, Transunion (antes Cifin), Covinoc, Computec, Incocrédito, Credicheque y Fenalcheque.

Estas organizaciones están encargadas de llevar el recuento tanto de los reportes negativos como positivos que mes a mes las entidades financieras y comerciales envían de cada titular. Esta información puede ser consultada por los usuarios de forma gratuita una vez por mes.

Si alguno de estos reportes no se ajusta a la realidad, se pueden exigir que se corrija de inmediato tanto a la entidad que reportó la novedad como a la central de riesgo.

Si no hay rectificación, el titular tiene el derecho de denunciar la acción ante la superintendencia respectiva.

Otro derecho que tienen los usuarios es el de ser avisados de forma previa si una entidad bancaria, comercial o financiera los reporta a una central de riesgo.

En 20 días calendario, si el cliente no paga lo adeudado o no se defiende, el reporte negativo es enviado.

Por ley, un reporte negativo durará en las centrales de riesgo el doble del tiempo que duró la mora. Por ejemplo, si su atraso en el pago fue de 3 meses, el reporte durará 6 meses. Sin embargo, ninguna anotación podrá durar más de cuatro años.