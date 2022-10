César Gaviria sobre reforma tributaria: “Esto no tiene ningún artículo para defender”

Los liberales se reunieron para conversar sobre sus reparos frente a la reforma tributaria y al parecer no darán su brazo a torcer en la solicitud de que el monto de recaudo baje significativamente.

El expresidente César Gaviria criticó duramente la reforma tributaria: “Yo no sé cómo se les ocurrió, esto no tiene ningún artículo para defender, ni uno, no hay un solo artículo que uno diga que hay que pelearlo, no hacen sino daños, daños y daños”.

El Partido de La U también se mantendrá firme en la negativa de gravar las pensiones altas.

No obstante, la invitación de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, a todos los congresistas para desayunar este miércoles en su despacho, y una llamada del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en medio de la reunión de los liberales, son algunas acciones del gobierno para intentar detener lo que muchos califican como el inicio del fin de la luna de miel con las bancadas de coalición.

Y es que la reforma tributaria y la ley de orden público han sido las iniciativas que más molestias han generado.

Alfonso Prada, ministro del Interior, reconoció que “generaban polémica tanto en las bancadas como en la opinión, (pero) se ha recuperado mucho la tranquilidad del Congreso, creo que no vamos a tener dificultad alguna de tener la coalición mayoritaria aprobando esta iniciativa tanto en Senado como en Cámara”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda consideró que “es normal en toda coalición política que haya debates, que haya temas que suscitan diferencias, pero la coalición está ahí y hoy lo vamos a demostrar claramente en la aprobación de la ley de la paz total. Así que sobre eso no debe caber duda, nuestra coalición está firme frente a los problemas de fondo”.

El Partido Conservador también se reunirá para definir su postura frente a la reforma tributaria.