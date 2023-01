Cinco pecados que no debe cometer al usar audífonos

Aunque cada vez es más común utilizarlos para escuchar música o atender llamadas, hacerlo exageradamente puede dañar sus oídos.

1. Comprar malos audífonos: los de menor calidad van perdiendo fidelidad de sonido, lo que obliga a subir cada vez más alto el volumen. De diadema o externos son los más recomendables porque no invaden el interior de la oreja y provocan menos daño al oído.

2. No escuchar con volumen moderado: máximo 60 decibeles. Algunos audífonos llegan hasta 130 decibeles.

4. Usarlos en la calle: el ruido ambiente le obliga a subir más el volumen para escuchar la música.

5. Usar sus audífonos más de dos horas al día: mejor hágalo por intervalos para reducir el riesgo de daño físico.

6. No darles descanso a sus oídos: es malo acostarse a dormir con ellos puestos.