Cinco recomendaciones para evitar accidentes laborales

Antes de iniciar su actividad laboral inspeccione con qué equipos va a trabajar y verifique que no presenten daños.

Más consejos:

1. Use todos sus implementos de seguridad industrial tales como guantes, casco, ropa y calzado adecuados para su actividad.

2. Realice el acondicionamiento físico necesario antes de su trabajo, especialmente si sus labores le exigen hacer movimientos bruscos.

3. Si trabaja en una oficina, siéntese de forma correcta, gradúe la silla a la altura y distancia del escritorio recomendada. Así evitará lesiones en espalda o cuello.

4. Ubique de forma conveniente la pantalla del computador, el teclado y el mouse para que no vaya a sufrir enfermedades en manos y articulaciones.

5. Recuerde, si ocurre un accidente de trabajo, debe saber cómo movilizar al paciente, asegurarlo y seguir los protocolos para estos casos.