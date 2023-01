Clases medias no tendrán que pagar más renta, asegura presidente Duque

Explicó que el gobierno le apunta a realizar un mayor cobro a 10.000 colombianos que reciben más de $50 millones mensuales y solo tributan $2,5 millones.

“Esto llevaría a la tributación de cuatro millones o un poquito más y con eso conseguiríamos cerca de tres billones de pesos”, indicó el presidente.

Según Iván Duque, los colombianos de clase media que están por debajo de los umbrales no van a tener que pagar más y aclaró: “A los que ya pagan, y pagan lo que tienen que pagar, tampoco se les va aumentar la tarifa; pero sí vamos a buscar a aquellos que no están pagando”.

Pero, ¿de qué manera los colombianos con ingresos altos evaden la tributación?

“Si yo tengo un ingreso de cuatro millones y lo reparto en pedacitos calificándolos como ingresos no salariales de capital, todos muy bajos, puedo terminar pagando una tasa baja”, explica Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Para los expertos, la fórmula debe ir acompañada de otorgarle también dientes a la DIAN para que la medida pueda ser exitosa.

“Que las personas que evaden impuestos realmente paguen y que las personas que están eludiendo se les quiten los beneficios tributarios”, plantea Fabio Moscoso, director del grupo de investigación de entorno económico EAN.

De otro lado, el Gobierno avanza en el estudio de una fórmula para devolver el IVA a las personas estratos uno y dos.

Todos estos puntos harán parte de la reforma tributaria que aún no está elaborada, ni tiene fecha para su presentación ante el Congreso.

Le puede interesar:

Presidente Duque dio sus primeros anuncios sobre plan de reactivación económica