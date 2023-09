¿Colgado con sus deudas? Ojo a las alternativas de pago que recomiendan expertos

Ahora que más colombianos tienen complicaciones con el pago de sus créditos bancarios, muchos se preguntan qué alternativas hay para ponerse al día o salir de deudas.



Las tasas de interés continúan altas y eso obliga a los ciudadanos a tener cuidado a la hora de aceptar créditos o tarjetas de crédito. Sin embargo, si se ha visto colgado con el pago de sus deudas, hay varias alternativas para que se pueda poner al día.

“Hay muchos bancos que, si yo estoy al día o soy buena paga, me quieren comprar la deuda. En vez de que me esté prestando el banco X, el banco Y lo que hace es comprarme la cartera y darme mejores posibilidades, más tiempo para pagarla o menor tasa de interés”, explicó Sergio Olarte, economista.

Otra alternativa es pedir una reestructuración de sus deudas. “Yo puedo ir al banco y pedirle, por ejemplo, que aumente el plazo del crédito”, agregó el experto.

En cuanto al uso de la tarjeta de crédito, la regla de oro es mandar sus compras a una sola cuota para evitar el pago de intereses.

“Si usas tarjetas de crédito, recuerda que son medios de pago y no es una extensión de tus ingresos. Todo a una cuota. Si tú no sabes manejar tarjetas de crédito o no puedes usarlas a menos de una cuota, mejor devuélvelas”, explicó Andrés Moreno, asesor financiero.



Este experto le recomienda a la gente dedicar unos minutos al día para revisar el presupuesto, el plan de gastos y lo que destinará para pagar sus deudas. Además, asegura que no estamos en un buen momento para endeudarnos.

“Un tip que yo doy muchísimo es que no se dejen reportar, pues más adelante llegan las casas de cobranza y, si hacen un acuerdo contigo, vas a estar todo el tiempo sometido al pago de deuda y hasta posibles embargos”, agregó Moreno.

Otros expertos dieron sus propias recomendaciones a los colombianos.

“Abona grandemente al capital y de esa manera bajas las tasas de interés. Pero de ninguna manera recomendamos situaciones por fuera del mercado legal, como las tales cadenas”, enfatizó Henry Amorocho, docente de la Universidad del Rosario.

Recuerde que si se le está yendo más del 30% de sus ingresos mensuales para pagar sus obligaciones, usted está sobreendeudado y esa es una señal de alerta que lo obliga a pensar en estas alternativas.