Colombia es una oportunidad para invertir: ministro de Industria y Comercio entrega cifras positivas

José Manuel Restrepo afirma que hay crecimiento en la confianza de inversión y que se debe apostar para exportar productos del campo.

¿Qué balance hace de su primer año en la cartera?

Yo creo que muy positivo. Cuando uno ve las cifras de crecimiento de industria vamos creciendo, antes no crecíamos. Cuando vemos las cifras de comercio, estamos teniendo crecimientos reales de más del 5% mensualmente. Cuando vemos las cifras de turismo, el turismo sigue siendo una industria que crece en récord mes tras mes, en ocupación, en visitantes no residentes. La confianza industrial creciendo, la confianza también comercial creciendo. Luego el país está viendo que en estos sectores hay una oportunidad de crecer con un gran reto: exportar más.

¿Vamos a imponer nuevamente un producto colombiano en el mercado internacional?

No, Colombia no tiene solo un producto para vender. Colombia debería tener una diversificación en la oferta. Entonces lo que tiene que hacer Colombia es empezar a diversificar que sea agroindustria, que sea alimento, que sea también industria misma y aprovechar esos escenarios para generar lo que ha sido nuestra meta: transitar de 23 mil millones de dólares en exportaciones no minero energéticas a 27 mil millones.

¿Qué va a pasar con la economía naranja que ha sido bandera del gobierno Duque?

La economía de industrias creativas es una economía transformadora y vale la pena decirle a la industria que esa economía es intangible, entonces yo lo explico de una manera muy sencilla: son todos aquellos sectores económicos que antes estaban relacionados con el talento y con la cultura y ahora dan mucho más valor agregado porque hay creatividad e innovación en el medio y que queremos que crezcan, no al 2% sino al 5%, esa es la meta y hemos hecho desde esta cartera: disponer de recursos , lanzamos los primeros bonos naranja del mundo, casi 400 mil millones de pesos y los hemos destinado al sector. Voy a decir con complacencia que ya se han colocado cerca de 300 mil millones de ese capital disponible.

¿Como nos están viendo hoy desde afuera?

Creo que no están viendo muy bien y los números no mienten, la inversión extranjera directa en los primero tres meses del año crece en un 68% y cuando uno revisa sectores -agro en más de 100%, industria en más de 300% - en el mundo están viendo que Colombia es una oportunidad para invertir porque tiene una economía estable, porque tiene una economía con un mercado gigante, porque tiene también la posibilidad de acceso a mil 500 millones de consumidores y también porque hay oportunidades en infraestructura en energía, en agroindustria, en turismo, hay oportunidades en el sector de las tics.

Es innegable que nos ha afectado la coyuntura política, económica y social de Venezuela, ¿qué está pasando en el tema de comercio con el vecino país? Venezuela tiene que verse como la gran oportunidad que puede tener Colombia en los próximos años una vez se reinstaure la democracia en ese país. Con Venezuela tuvimos flujos comerciales de hasta 8 mil millones de dólares, hoy no tenemos más de 200 millones de dólares.

¿Cómo está ese intercambio con EE. UU. cuando ya llevamos varios años del TLC?

Estados Unidos sigue siendo nuestro socio más importante en materia de exportación, nuestro socio más importante en materia de inversión. Tenemos que identificar ya productos como lo es el pimentón, ya logramos la pre-admisibilidad hace unos meses y vamos por admisibilidad definitiva y es muy importante porque Estados Unidos es el primer demandante de pimentón del mundo y Colombia puede ser un gran proveedor, como lo está haciendo con el aguacate hass.

¿Cómo nos estamos viendo afectados por la guerra comercial entre EE. UU. y China?

La guerra comercial afecta a todos los países del mundo entero porque disminuye el comercio internacional, pero la guerra comercial también puede ser una oportunidad porque habrá algunas empresas que hoy están ubicadas en China que con los sobrecostos arancelarios por qué no pueden trasladarse a Colombia.

Cuando uno se abre al comercio internacional, se abre a la importación y se abre a la exportación. ¿Qué tenemos que lograr con los productores? Inyección en productividad y en competitividad, porque es uno de los sectores que más empleos ha perdido. Los sectores agrícolas son sectores que pueden verse afectados, pero además aquí hay algo muy importante, el presidente ha tomado una decisión valiente en los tratados con los estados asociados desde Alianza del Pacífico y buscó el respaldo de los otros presidentes para que el sector lácteo quede excluido de toda negociación.