Colombia no está preparada para implementar el fracking, afirman ambientalistas

Hidroituango es un ejemplo, dicen, luego de que la ANLA reconociera que no tiene capacidad para hacer seguimiento a megaproyectos.

En medio de un debate jurídico, técnico y social, el Gobierno nacional deberá estudiar las recomendaciones entregadas por una comisión independiente de expertos para adelantar proyectos pilotos de exploración sobre la cuestionada técnica de extracción de petróleo y gas denominada fracking, un tema del que, como lo han asegurado los mismos expertos, todavía no se tienen suficientes estudios.

“Tenemos una brecha de información en el tema hidráulico, en el tema sísmico, en el tema de salud, en el tema social comunitario”, reconoció Manuel Ramiro Muñoz, uno de sus miembros.

En contexto: Comisión de expertos daría vía libre al fracking exploratorio Ambientalistas han advertido que institucional, normativa y técnicamente Colombia no está preparada para la adopción de la fracturación hidráulica.

"No existe la institucionalidad hoy que pueda hacer monitoreo, control y seguimiento a las actividades de fracking. Hidroituango es un ejemplo de lo que está sucediendo, la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) reconoció hace días que no tiene capacidad para hacer seguimiento a los grandes megaproyectos", precisó Carlos Andrés Santiago, del colectivo Colombia Libre de Fracking.

"Si yo no comparo con zonas en donde el petróleo ya haya hecho presencia y que con los pocos datos que tenemos sabemos que ya hay una terrible contaminación de aguas subsuperficiales, de aguas superficiales, de suelo, de aire, entonces no vamos a poder hacer un buen análisis para saber la viabilidad de este tipo de explotaciones", señaló por su parte Julio Fierro Morales, geólogo de la Corporación Terrae.

Erwin Rodríguez, de la sala activista ambiental, cuestionó a la comisión porque, según él, "es muy fácil decidir por las comunidades desde un escritorio en Bogotá, que al fin de cuentas quienes toman la decisión jamás afrontarán los impactos negativos de un proyecto que se realice en una región".

La decisión final está en manos del Gobierno nacional.

