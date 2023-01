Colombianos son buena paga: entidades financieras le apuestan al ‘fiado’ en plataformas digitales

Solo un 4,2% de la base de datos está en cobro prejurídico, asegura Datacrédito. Inteligencia artificial y Big Data son fundamentales en las nuevas formas de crédito.

Hay confianza en la capacidad de pago de los colombianos. De hecho, 26,3 millones de adultos tienen al menos un producto de ahorro o crédito, según el reporte de inclusión financiera.

Una realidad que algunas empresas han capitalizado en la cultura del fiado, especialmente a través de las plataformas digitales.

Y es que la inteligencia artificial y el Big Data son fundamentales en esta nueva forma de crédito electrónico que le apuesta a la confianza en los consumidores colombianos, pero sobre todo a sus buenos comportamientos de pago.

"Es una extensión del período de pago, ha tenido un comportamiento extraordinario que es una muestra más que los colombianos somos buena paga y que vale la pena apostarle a Colombia", dice Andrés Fuentes, manager de Country PayU

Para la firma de análisis Raddar, la confianza en el consumidor se basa en la situación de crédito de los hogares que en la actualidad no es complicada.

El fundador de esta empresa, Camilo Herrera, lo explica así: "solo el 7% de las deudas de los hogares colombianos están en problema o están en mora, es decir que el 93% de las deudas están en buenas condiciones y afortunadamente eso no es un dato que sea peligroso".

Según cifras recientes de Datacrédito, la gran mayoría de la información del comportamiento de la deuda en Colombia no es negativa, tan solo 4,2% de la base de datos está en posible cobro jurídico.