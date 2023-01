Comerciantes del centro de Bogotá tendrán jornada de 24 horas para reponerse de pérdidas por el paro

“No apoyamos ni un lado ni el otro, solamente estamos en la mitad”, dice un vendedor que ha sufrido por la poca afluencia de clientes.

En el centro de Bogotá las puertas de la mayoría de los negocios están cerradas y, de la multitud de gente que normalmente se ve, no hay ni sombra.

Milena Zapata, por ejemplo, es madre cabeza de familia. El único sustento para su casa es lo que venda en su almacén de jeans, pero el paro nacional , dice ella, está acabando con su negocio. Normalmente vende entre 40 y 50 pantalones, pero en los últimos días la cifra ha bajado dramáticamente.

“Ahorita si al caso se venden 5 jeans, a veces no ‘bajo bandera’, paso el día sin vender porque los disturbios hacen que tenga que cerrar el local", manifiesta.

Para tratar de recuperarse de las pérdidas, los comerciantes de este sector del centro de Bogotá decidieron en jornada extendida. Desde las 8 de la mañana de este viernes hasta las 8 de la noche del sábado 30 de noviembre.

Otro comerciante asegura que están en crisis y que han perdido “un 80% en las ventas”. Muchos ya han despedido a sus empleados y otros hasta quieren abandonar el barco poniendo en venta sus locales.

Ante la situación decidieron hacer una protesta pacífica. Cristian Arango, quien también ha sufrido por la disminución de clientes, señala: "nosotros no apoyamos ni un lado ni el otro, solamente estamos en la mitad, somos los perjudicados. Déjenos hacer nuestra temporada, somos muchos los que dependemos de esto. ¿qué hay de las personas que están cociendo, de las que cargan los bultos, de los que venden los tintos?".

Según Fenalco, el comercio está trabajando a media marcha, solo a un 40 por ciento.



