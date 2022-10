Comerciantes e industriales hacen reparos a la reforma tributaria: “No se necesita”

Al término del Congreso de comerciantes en Cartagena, al que no asistió el presidente Gustavo Petro, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, habló con los dirigentes gremiales de la industria y el comercio sobre la reforma tributaria. Los dos sectores aseguran que el Gobierno no ha escuchado sus inquietudes frente a esta iniciativa.



Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, es pesimista con la reforma tributaria tal y como fue aprobada en el primer debate. Cree que las empresas pueden tomar la decisión de empezar a salir del país.

“Tenemos que decirlo, eso va a terminar incentivando muy fuertemente en que la gente se redomicilie, que la gente se vaya para domicilios distintos porque no le conviene estar domiciliado en Colombia”, declaró Mac Master.

Juan Roberto Vargas recordó que durante una entrevista le preguntó al jefe de Estado sobre lo que precisamente dijo el presidente de la ANDI y el mandatario indicó, en ese entonces, que la gente que está afuera “paga más” y esto respondió Mac Master:

“Le debo decir que él no sabe porque afuera no pagan más en todas partes y la gente no se va ir a jurisdicciones donde paguen más. Hay jurisdicciones muy cercana, Panamá es una de ellas, muy cerca de aquí, a 50 minutos de vuelo, a donde usted puede irse y no paga. Luego se puede encontrar muchas otras, incluyendo el estado de Delaware, en los Estados Unidos, algunos estados europeos o algunos otros países que se dedican y quieren hacer eso. Le digo que no termina siendo inteligente”, aseveró.

Asimismo, solicitó que en esta reformar el cobro de impuestos sea equitativo

“Qué va a suceder, cómo vamos a poder trabajar conjuntamente con el Gobierno y con el Congreso para poder sacar algo que deje a todo el mundo suficientemente molesto, porque no debería haber gente contenta. Para que el Gobierno quede contento, por lo que hemos visto nosotros, tiene que pasar cosas muy malas para el sector económico y el sector económico seguramente va argumenta, como hemos hecho nosotros, esa tributaria no se necesita”, aseguró el presidente de la ANDI.



Tanto comerciantes como industriales le siguen pidiendo al presidente que los escuche, que revise las cifras y dicen que todo es en pro del bienestar de los colombianos.

“Hasta a ahora los diálogos, lamentablemente, la gran mayoría están quedando en punta y yo creo que el Congreso sí tiene la enorme responsabilidad de tratar concertar y esperemos que la audiencia del próximo martes, a la que estamos citados, podamos hablar con tiempo suficiente para controvertir las ideas en ese espacio”, señaló el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Aún quedan dos semanas para trabajar en la ponencia de la reforma tributaria, antes de iniciar su trámite en las plenarias del Congreso.