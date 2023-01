Comerciantes en San Victorino dicen que se les está embolatando la Navidad por el paro

Afirman que las ventas no son buenas y, pese a estar usando estrategias como descuentos, la situación no mejora.

“Se supone que estamos en plena temporada, pero la temporada no se ve. Esos paros han afectado mucho al comercio”, dice Carmenza Martínez, comerciante.

Aunque este miércoles, día 14 del paro nacional , parecía que ‘El Madrugón’ iba a mejorar las ventas de los comerciantes de San Victorino, al final de la tarde los locales terminaron cerrando temprano ante las bajas ventas y la falta de transporte.

“Estuvo muy flojo, pero mal, muy mal, las ventas al piso”, señala Fanny, otra vendedora en esta zona del centro de Bogotá.

Según Fenalco Bogotá, cada día de paro las ventas disminuyen hasta un 50%, lo que equivale a pérdidas diarias de 50.000 millones de pesos solo en la capital del país.

