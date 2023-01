Comerciantes entienden ampliación de cuarentena, pero piden más apoyo para sobrevivir sin ingresos

Fenalco Bogotá reconoce que ha recibido ayuda del Gobierno y el Distrito, pero sugiere más alivios, como derogar valorización para que no haya tantos despidos.

Esto dijo Juan Esteban Orrego, presidente de la agremiación.

¿Cómo toman la decisión del Gobierno de ampliar la cuarentena del coronavirus ?

Hay que estar con el presidente, es un tema de vida, son decisiones que se toman basados en temas científicos, que así sea muy difícil nos toca acompañarlo, no hay de otra.

Cuál es el impacto en turismo, peluquerías, agencias de viajes, gimnasios, lavanderías, restaurantes y centros comerciales y mipymes, entre otros.

Es el reto más grande en la historia del comercio reciente. Las cuentas continúan, no hay ingresos. Hay sectores más afectados que otros, como las peluquerías. Muchos negocios tienen gente que trabaja por contrato, al día o tienen un contrato para pagar el arrendamiento.

Se están haciendo campañas, el Gobierno está aportando, desde Fenalco también hay una campaña importante donde se definen recursos para apoyar a estos comerciantes.

Hemos venido pidiendo ayudas especiales al Gobierno nacional y distrital, porque al ampliarse la cuarentena se busca que se pierda el menor número de empleos posibles.

Ustedes proponen derogar el cobro de la valorización y si los comerciantes ya lo pagaron, devolverlo.

Así es. Es una plata que algunos ya habían cancelado, si ese recurso se devuelve es una liquidez que va a ayudar mucho en la situación que estamos viviendo y se cambian las prioridades de las cosas.

Eso está en estudio, le pasamos la carta al Concejo, también a la administración. Debe estar en estudio este tema.

Hay uno al que le hacemos mucha fuerza y es que muchos empresarios tienen saldos a favor en la DIAN, por temas de retención de IVA, de ICA, de la fuente. Este recurso, si se libera, sería importante para tener más liquidez.

También piden que los exoneren del impuesto de industria y comercio, suspender retenciones de ICA, tratamiento especial para parqueaderos públicos y que les congelen las deudas financieras, ¿por qué?

No hay cómo pagarlas. Si se congelan durante la cuarentena y se da un plazo prudencial, cuando termine el aislamiento las empresas podrán volver a su estado normal y no van a terminar en una lista de morosos incalculable, que es lo que podría ocurrir si no se toma ese tipo de medidas.

La situación que se vive no permite que las personas tengan ingreso, entonces nos referimos a personas naturales y empresas. Si eso no ocurre, las personas no podrán pagar y el listado de morosos será incalculable.

Piden que se considere flexibilizar los arrendamientos, ¿por qué?

Lo que se hizo de prorrogar el tiempo para los impuestos prediales es un alivio por los dueños de locales, que es un alivio porque no les pueden pagar el arrendamiento.

Mientras más posibilidades tenga el propietario del establecimiento de tener la posibilidad de pagar más tarde el impuesto predial, va a ser más fácil hacer un acuerdo con el tenedor del establecimiento comercial.

También piden que considere un apoyo y soporte técnico al transporte del comercio.

Hay transporte de carga, domicilios, empleados de paqueteo que atienden a quienes están en sus casas. Al no tener la posibilidad de no comprar repuestos ni llevando refacciones, corren un riesgo. Llamamos la atención para abrir un espacio para que atiendan a estas personas con sus vehículos.