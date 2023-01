Comercio y transporte, los más afectados por paros y marchas

Dueños de negocios dicen que sus ventas han disminuido. pues deben cerrar ante los gases y el vandalismo. Taxistas tampoco logran su cuota diaria.

Después de 6 días de movilizaciones en Colombia , el comercio y el transporte son los que más se han visto afectados, las ventas se han reducido en más de la mitad y los comerciantes aseguran que están cansados.

“Nuestras ventas, terrible. Como la empresa no le generan ingresos, pues nosotros como empleados nos vemos afectados. Cada rato tenemos que bajar la reja, cerrar más temprano, estar pendiente de que se nos puedan ingresar”, dice Lucero Estupiñán, comerciante.

“Las ventas se han bajado casi un 455 en ventas y lo otro el trauma que se vive con los gases lacrimógenos. Nos toca bajar la reja y volverla a subir”, dice Miguel Herrera, otro vendedor.

Debido a esto las pérdidas del comercio son millonarias.

“En el caso concreto del comercio, las pérdidas ascienden a 150 mil millones de pesos diarios, es decir eso es el resultado de que el comercio tema que reducir a un ritmo de 30 y 40 por ciento cada día, pero eso sin cortar las pérdidas que se sufrieron por el vandalismo y el saqueo que se están cuantificando”, dice el presidente de Fenalco.

La situación afecta a todos los sectores. Los taxistas también sienten los efectos de las protestas.

“Hay que responder por un diario, hay que responder por una plata diaria y no se puede porque pues como por dónde se mueve uno”, dice uno de ellos.

Y las grandes empresas se están viendo afectadas por que sus trabajadores no pueden llegar a los puestos de trabajo.

“Para los trabajadores ha sido difícil llegar a sus hogares, ha sido difícil llegar a los puestos de trabajo”, explica Bruce MacMaster, director de la ANDI.

Este panorama empieza a afectar la contratación de personas para la temporada de diciembre.

En lo que el comercio, trabajadores y empresas concuerdan es en no parar, seguir produciendo para que el país no se estanque.



Vea también:

Tres días al año sin IVA, entre las propuestas de la reforma tributaria que radicó el gobierno