Comisión de expertos daría vía libre al fracking exploratorio

Sin embargo, aclara que cualquier proyecto debe cumplir requisitos previos como consulta a comunidades y otras garantías.

La comisión independiente conformada por expertos en temas de geología, medio ambiente, agua, salud, regulación y políticas petroleras, recomendó al gobierno la implementación de proyectos pilotos de exploración petrolera sobre la técnica conocida como fracking, que consiste en fracturar las rocas en el subsuelo para extraer el crudo.

"Tenemos que entrar después de este estudio a analizar siempre en cumplimiento estricto de la normativa legal", señaló María Fernanda Suárez, ministra de minas y energía.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, explicó: "tenemos un concepto del Consejo de Estado sobre medidas cautelares frente a estas acciones de regulación de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales y solamente de esa manera integral es que podemos dar un concepto más claro por parte del gobierno”.

Sin embargo, la comisión de expertos dice que antes de cualquier exploración se debe cumplir con unos requisitos previos que incluya a las comunidades y garantice claridad en la información para la implementación de esta tecnología.

"Es viable desarrollar la exploración de yacimientos no convencionales en Colombia, obviamente es muy positivo que de vía a las pruebas pilotos que la industria ha venido proponiendo", expresó Julio Decesar Vera, expresidente de Acipet.

Para la alianza Colombia libre de fracking esta práctica carece de toda licencia ambiental y social.

"Las comunidades del Magdalena Medio no quieren fracking; vayan y convenzan a las comunidades y al país que hoy no quiere fracking”, indicó Carlos Andrés Santiago, miembro de este colectivo.

La discusión continúa, está abierta y según los expertos está en permanente ajuste.

