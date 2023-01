Comisiones económicas aprueban casi en su totalidad la ley de financiamiento

De los 110 artículos, dieron luz verde a 106. Entre ellos la ampliación de personal en las entidades públicas. Oposición denunció falta de rigor a la hora de votar.

“Definitivamente no se amplió el IVA, no se gravaron las pensiones, no quedó gravado el ahorro de los colombianos, no hubo modificaciones en cómo tributan los profesores, no hubo modificaciones en cómo tributan las Fuerzas Militares”, aseguró Fernando Araujo, senador del Centro Democrático.

Catalina Ortiz, representante del Partido Verde, cuestionó el artículo sobre la ampliación de personal. “Es una mermelada, es un mico”, dijo.

Además, avanzó la ventanilla única que permite donaciones para la educación pública.

“Se logró aprobar algo que no nos habíamos percatado y es que la donación que propuso el señor presidente solamente iba destinada a las universidades públicas, hoy incluimos a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias”, explicó Richard Aguilar, senador de Cambio Radical.

En su primer intento de revivir, se cayó la posibilidad de grabar con una sobretasa a los movimientos del sistema financiero.

Se espera que este miércoles se debatan otros puntos polémicos como el gravamen a las motos de bajo cilindraje, la modernización de la DIAN, y el IVA al consumidor para cervezas y gaseosas.

