Cómo desechar cargadores, cables, celulares y otros dispositivos sin hacerle daño al planeta

Deshacerse de equipos electrónicos tiene su ciencia, pues tienen partes y sustancias que bajo tierra o en el agua causan un enorme daño ecológico.

Gobierno y varias empresas instalaron cientos de puntos en centros comerciales, avenidas, edificios y otros lugares para que las personas depositen allí esos elementos que no les sirven.

Periódicamente, las entidades encargadas los recogen, los acopian en una bodega segura y luego los exportan a países donde hay compañías dedicadas al desarme y reciclaje adecuado.

Así que ya lo sabe, no los bote a la basura, busque uno de estos puntos y colabore con el planeta.

