Cómo deshacerse de esas llantitas de más... y no son precisamente las que está pensando

No hablamos de las que trasnochan a mujeres y hombres. Nos referimos a los neumáticos viejos que puede tener en su casa.

En Colombia cada año se desechan alrededor de 5.300.000 llantas. Más de 2.300.000 están en Bogotá. Botarlos al espacio público es prohibido y genera multa.

Siga este protocolo para no causar daño en el medio ambiente:

1. No deje las llantas en andenes ni las saque con la demás basura. No las entierre ni tampoco las queme en espacios abiertos o cerrados.

2. No las utilice como combustible, ya que ese destino está reglamentado y en manos de empresas autorizadas.

3. Generalmente, quien le venda las llantas nuevas le recibirá las usadas, o busque uno de los cientos de puntos de recolección autorizados que hay en el país.

4. Otra opción es llamar a su empresa de aseo para que le diga cuál es el procedimiento para que las recojan, o esperar las jornadas de recolección que hacen algunas compañías.

5. Recuerde que si es sorprendido botando llantas en espacio público, tendrá una multa de 786.900 pesos, según el artículo 111 del Código de Policía.