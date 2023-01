¿Cómo entender el ‘hueco fiscal’ del que habla el Gobierno?

Para taparlo se necesitan $14 billones los cuales serán recaudados a través de una ley de financiamiento que tiene asustados a los bolsillos de los colombianos.

Este ejemplo puede ayudar a entender qué es el hueco fiscal:

Supongamos que usted recibe un pago de $259 pesos y debe destinar $50 a educación, $50 a salud, $50 a arriendo, $50 a seguridad y $59 al pago de tarjetas de crédito y otras deudas. Pero de esos $59 que ya tenía comprometidos al pago de deudas, usted destina $14 a otro tipo de gastos.

Pues esos $14 representarán un déficit fiscal en sus finanzas y eso, según analistas, es lo que le sucede al Gobierno actual.

El Gobierno se la jugó por la polémica ley de financiamiento, que incluye entre sus propuestas gravar con el IVA al 80% de la canasta familiar, pero ¿qué otras medidas se podrían tomar?

Ricardo Bonilla, exsecretario de Hacienda de Bogotá, dice que “el impuesto a renta corporativo es plano, a las personas naturales es progresivo y es poner a pagar a los que más tienen, pero en el impuesto de renta a personas naturales”.

“En el exterior hay 55.000 millones de dólares de colombianos, que figuran como patrimonio fuera de nuestras fronteras. Si a esos 55.000 millones de dólares que hay en el exterior en patrimonio se aplicara una tarifa razonable, el país podría recoger los recursos que requiere y no tendría que recurrir a esta reforma tributaria”, opina por su parte el analista Aurelio Suárez.

La polémica ley de financiamiento o reforma tributaria, hasta ahora no ha recibido el respaldo necesario en el Congreso, incluso el partido de gobierno en las últimas horas recomendó al presidente duque "buscar alternativas diferentes al gravamen de la canasta familiar".

Centro Democrático le pide al gobierno no gravar con IVA productos de la canasta familiar Por su parte, el Gobierno del presidente Duque afirma que se pondrán en riesgo unos once proyectos si no se logran recaudar los $14 billones que faltan.