¿Cómo funciona el SOAT y qué gastos cubre a la hora de un accidente de tránsito?

A pesar de la accidentalidad y que se rebajaron las tarifas del SOAT para miles colombianos, la evasión de este seguro obligatorio sigue siendo muy alta.

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito , SOAT, es una póliza que se exige en caso de siniestros viales. Además, cubre los gastos médicos, transporte, muerte e incapacidad de los involucrados.

¿Saben los ciudadanos cómo funciona?

"Muy poco sé, de pronto, falta de interés en averiguar en qué consiste" dice Daniel Ramírez, conductor de la ciudad de Bogotá.

Luis Mora es taxista en Bogotá y expresa que "no tengo conocimiento, no indagamos bien y no sabemos el funcionamiento".

¿Qué cubre el SOAT y hasta qué montos?

El servicio médico quirúrgico es cubierto por el seguro hasta por 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El costo de transporte de las víctimas de accidentes al centro de salud tiene un monto de hasta 10 salarios mínimos.

La indemnización por incapacidad permanente de los accidentados es cubierta por un monto de hasta 180 salarios mínimos.

La indemnización por muerte tiene una cobertura de hasta 750 salarios mínimos.

Gastos funerarios también los cubre el SOAT hasta 750 SMLV.

¿Qué no cubre el SOAT?

Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, explica este rubro: "No cubre gastos que se puedan derivar del accidente, como daños materiales a cualquier vehículo o a las infraestructuras circundantes, porque es un seguro principalmente concebido para las personas".

Este seguro, además de salvar vidas, es indispensable para todo vehículo que circule y solo se podrá adquirir por medio de las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera y a través de sus canales autorizados, ya sean físicos o digitales.

Es importante que sepa en dónde compra su seguro, ya que tan solo este año se han presentado 5.267 casos de fraude relacionados con este.

"En este momento son 10 compañías de seguros que operan con el SOAT, hay opciones para todos los tipos", expresó Gustavo Morales.

¿Cómo verificar que su SOAT fue activo después de la compra?

Una vez realice la compra de su seguro debe esperar 24 horas y por medio de la página del RUNT puede corroborar que esté activo y así podrá salir en su vehículo con tranquilidad.

En la actualidad, la evasión del SOAT llega casi al 50%, lo que genera multas al conductor, inmovilización del vehículo y graves problemas en caso de accidente al no contar con el seguro.