¿Cómo funcionarán los bancos en Bogotá durante el simulacro del coronavirus?

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, también habló de cómo ayudarán a quienes tienen deudas financieras y se están viendo afectados por la pandemia.

El empresario resaltó las políticas adoptadas por el Gobierno de Iván Duque para contener el COVID-19 , que ya supera los cien casos en el país.

“Colombia ha sido pionero en tomar medidas tempranas cuando uno compara con otros países”, afirmó.

Esto dijo el presidente de Asobancaria en diálogo con Noticias Caracol.

¿Qué van a hacer los bancos para contribuir y evitar que la gente se quiebre?

Conjuntamente con las autoridades de supervisión y el Gobierno nacional se han tomado una serie de medidas normativas y pasos por parte de los bancos para permitir que los colombianos y las personas jurídicas, llámese pequeños negocios, empresas, tenderos, de cualquier tipo, puedan refinanciar sus deudas en los plazos que considere necesario, sea 30, 60, 90 o 120 días, y que esa refinanciación no conlleve a que se afecte la calificación de ese consumidor y que no sea reportado a centrales de riesgos. Para eso hemos estado trabajando con el Banco de la República, para inyectar liquidez al mercado. Estamos haciendo un gran esfuerzo para acompañar al país, porque entre todos tenemos que estar unidos, protegernos y salir adelante.

Los independientes tendrían que apalancarse en las tarjetas de crédito. ¿Se ha sopesado algún tipo de alivio en los intereses o también ellos se pueden acoger a este refinanciamiento de cuotas?

Todo el mundo. No estamos hablando de un tipo de crédito en particular y no estamos hablando de que esto está limitado a cierto número de personas o a cierto tipo de empresas. Todos se pueden acoger. Obviamente se tienen que acercar a su entidad financiera para decir cuál es la situación en que están y cómo piensan que pueden renegociar los plazos y qué periodos de gracia necesitan, si es que necesitan y si son para capital e intereses o solo capital.

Cuando los bancos lo necesitaron, estuvieron en muy mal momento en Colombia, le impusieron a la gente el pago del 2 x 1.000 para rescatarlos. Según la Superfinanciera, ustedes, los banqueros, en nuestro país tuvieron rentabilidades por el orden de 12 billones de pesos. ¿Hoy cuál es la cuota de sacrificio que van ustedes a poner? ¿Van a congelar los intereses a la gente, por ejemplo?

No va a haber congelamientos y quiero corregir. El 4x 1.000 no fue puesto para recoger dinero para la banca privada, fue para la banca pública y ni siquiera se gastó para ese fin por una orden de la Corte Constitucional y esa plata se terminó yendo a atender la crisis por el terremoto del Eje Cafetero.

Lo importante es que la banca va a acompañar al país en eso y tenemos que saber que la banca no es el dinero de X o Y persona, se manejan los dineros del público, los ahorros de todos los colombianos que están esperando también un rendimiento en sus cuentas, en sus CDTs o en fondos de inversión colectiva. Obviamente esto va a significar un cambio muy grande en los balances de la banca como va a ser en todos los sectores. Nos vamos a ver afectados en todo el sector privado porque la crisis es de un tamaño muy grande. El esfuerzo que se está haciendo por parte de las entidades y por parte de las entidades y las medidas que se están tomando yo creo que son un gran alivio, porque permite durante un periodo de tiempo que las personas tengan periodos de gracia y puedan refinanciar todas sus obligaciones con el sistema financiero.

¿Qué va a pasar con el simulacro que se realiza en Bogotá? ¿Entidades bancarias podrán funcionar?

Pueden funcionar, el problema es que si hay restricción de personas no tendría sentido tenerlas abiertas. Lo que sí va a estar disponibles son todos los canales digitales y el equipo de apoyo que se asegura de que funcionen. El tema telefónico, de aplicaciones, eso tiene que tener un mantenimiento. Los cajeros tienen que estar dotados de efectivo. Hay toda una logística detrás de esto donde todos los colaboradores están haciendo un gran esfuerzo porque ellos también son personas que se están exponiendo, pero que necesitamos porque es un servicio esencial para un país que está enfrentando una pandemia.

