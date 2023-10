¿Cómo hacer mercado más barato en Colombia? Recomendaciones para cuidar el bolsillo

El costo de varios productos en Colombia sigue por las nubes, por lo que averiguamos con expertos y con las personas encargadas del hogar cuáles son las estrategias para saber cómo hacer mercado más barato. Aquí les contamos algunos tips.



“Siempre, antes de comprar, pregunto el precio y lo que está caro no lo compro”, dice Elsa Cárdenas, pensionada.

Entre las alternativas que han cobrado fuerza a la hora de hacer mercado están los paquetes de frutas y verduras que tienen un costo de 1.000 o 2.000 pesos que se consiguen en los llamados fruver de barrio.

“Toca comprar paqueticos o llevar lo necesario”, señala Miriam Contreras, ama de casa.

Además, en las tiendas y supermercados revivió la compra de pequeños sobres o frasquitos de salsas, aceites, champú, crema dental y muchos otros productos. Así lo aprovecha y lo dice doña Gladys, quien lleva “arroz, frijoles, lentejas, cebada perlada, todo eso lo compro aquí”, pues hace énfasis en que hay que “hacer mercado muy chiquito”.



Por otro lado, compra el aceite y el vinagre por galones para que no afecte tanto al bolsillo. “Yo traigo el galón y me lo llenan y me sale más económico”, subraya.



Esas son algunas de las estrategias que usan los colombianos para ahorrarse unos pesos, pero en otra acera están también los propietarios de restaurantes, que han tenido que cuidar su bolsillo para que los locales sigan en pie.

“Da más rendimiento y la calidad es muy buena", comenta Luis Eduardo Valbuena, propietario de restaurante, quien dice que en las tiendas de barrio se ahorra una platica, porque "hay una diferencia de precio entre 400 y 500 pesos".

Las marcas blancas, que son los productos genéricos, y las marcas propias de cada almacén de cadena, también están en auge por una sencilla razón: son más baratas.

“Nosotros en marcas propias hoy crecemos el 22%, cuando la compañía crece en términos generales a un solo dígito. Estos productos están desarrollados en todas las categorías de básicos, de arroz, de aceites, leche, huevos, en los productos de aseo, aseo personal, aseo para el hogar “, comenta Jaime Moreno, gerente nacional de supermercados Colsubsidio.

Entre otras recomendaciones que entrega la empresa Kantar para resolver la duda de los colombianos de cómo hacer mercado más barato están: comprar precios, inclusive por unidad de medida, en productos como la leche, aceite, salsas, granos, etc, y aprovechar promociones, ofertas y eventos como trasnochones, para ajustarse al presupuesto mensual.

Además, la clave: no comprar cosas innecesarias.