¿Cómo invertir el dinero en 2019? Experto analiza las distintas opciones del mercado

Alfredo Barragán, especialista en Banca de la Universidad de los Andes, asegura que ahorrar es un buen comienzo e invita a cuestionarse ciertos gastos.

“Siempre hay la posibilidad de ahorrar. Aquí lo importante es generar la conciencia y la conciencia se hace haciendo una planeación partiendo de cuánto son los ingresos”, dice.

¿Cuál sería el porcentaje ideal de ahorro?

Sí se puede ahorrar si se hace una redistribución adecuada. El porcentaje ideal de ahorro es del 20% al mes.

¿Qué ventaja tienen los CDT?

Es una inversión que es realmente conservadora y lo otro es esa tentación de sacar plata de la cuenta de ahorros que no existe acá.

¿Qué es el CADT?

Es un instrumento de ahorro, pero es de corto plazo; la plata es más volátil puede ser desde 5 días, 6 días, 30 días, y se puede dejar abierto. Ahí sí tiene la tentación de estarlo sacando. Obviamente como es un instrumento de menos plazo pues la rentabilidad es inferior, podríamos estar hablando del 3% anual.

Cuenta de ahorros

Aquí la invitación un poco es que las personas, en lo posible, paguen con las tarjetas débito porque en la tarjeta débito le quedan todos los movimientos registrados, entonces cuando están haciendo ese flujo mensual pueden comparar y limitar los rubros más fácilmente.

Acciones

Ahí sí la recomendación es que se dejen asesorar, la asesoría no cuesta. Acercarse a una casa de bolsa o a un intermediario; lo va a acompañar, lo va a guiar para ver qué alternativas tiene para invertir. Hay un mercado que es muy estable.

¿Qué tan sano es comprar a una cuota con tarjetas de crédito?

Si tiene la disposición de ingresos para pagar en el primer mes, excelente porque queda todo registrado y adicionalmente las tarjetas de crédito tienen unos beneficios por acumulación de millas, entre otros, entonces sería muy interesante que lo paguen a un mes.

Pero si no lo puede pagar un mes, máximo a 12 meses porque finalmente la tarjeta de crédito es un cupo de disponibilidad permanente: la idea es que se use, se pague y se mantenga siempre el cupo para emergencia, para pagos de vez en cuando. Lo ideal es que nunca se utilice más del 50%.

Finca raíz

Siempre ha sido un negocio. Es interesante porque está creciendo el patrimonio de las personas. El año pasado la rentabilidad en finca raíz fue alrededor del 7,5%. Para este año puede bajar un poquito, puede estar alrededor del 5% y, al margen de la rentabilidad, está el tema de un arriendo, por ejemplo.