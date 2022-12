¿Cómo no caer en las garras de ladrones que acechan los bancos?

Clonación de tarjetas, fleteo y suplantación de personal, los delitos más comunes.

Nunca pierda de vista su tarjeta, no acepte ayuda de desconocidos al usarla, no le confíe su clave a nadie y, en los cajeros, revise que no tengan elementos extraños en las ranuras.

Publicidad

Sea reservado cuando vaya a ir a un banco. Si va a retirar mucho dinero solicite cheque de gerencia o pida acompañamiento policial. También puede ir acompañado de alguien de su confianza.

Reporte a los funcionarios del banco la presencia de personas sospechosas. Tenga en cuenta aquellas que le ofrecen dejarlo pasar en la fila o quienes hablan por celular.

Nunca le entregue dinero a personas en el banco que ofrecen agilizarle su transacción. Aunque exhiban algún carné este podría ser falso. Informe a la gerencia de la sucursal.

No comente con nadie en la fila sobre la transacción que usted va a realizar, y esté atento a cualquier persona que se le acerque o le pregunte cosas de manera sospechosa.