¿Cómo prevenir que sus hijos sean víctimas en las redes sociales?

Además de los embaucadores, hay material en internet no apto para los niños. Ponga en práctica estos consejos.

Recientemente se conocieron parodias con tinte pornográfico o violento de series y personajes muy populares entre los niños.

Además, miles de padres andan alarmados por el reto de ‘la ballena azul’ y otros juegos que inducen a los niños incluso al suicidio.

Ante eso la compañía de seguridad informática ESET, da estas tres recomendaciones a los papás.

Descargue aplicaciones de control parental, que permiten conocer en donde navega el niño, limitar el tiempo que pasa en la computadora, restringir ciertas aplicaciones o bloquear sitios web.

Use el nuevo YouTube Kids, que es una aplicación gratuita que los padres deben configurar para personalizar el contenido que se mostrará.

Procure que los niños usen sus dispositivos delante o cerca suyo. Si no es posible, asegúrese de inspeccionar periódicamente las páginas que sus hijos están visitando.

Tenga en mente que los padres son los directos responsables de velar por la integridad de los niños.